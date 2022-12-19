У Києві відкриваються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" [ Редагувати ]
З вівторка, 20 грудня, у Києві поновлять роботу дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" - і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення росії.
Нагадаємо, у метро Києва облаштували точки з USB-зарядками для смартфонів.
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