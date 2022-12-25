Окупанти сповільнили темпи наступу на Бахмут, росія хоче оперативну паузу - ISW [ Редагувати ]
Збройні Сили України сповільнили просування росіян у районі Бахмута на Донеччині, противник може ініціювати оперативну паузу. Про це у новому звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Швидкість просування росіян під Бахмутом сповільнилася останніми днями, однак зарано робити висновки про те, чи досяг наступ кульмінації. Загалом у листопаді та грудні противник здійснив менше атак у районі Бахмута порівняно з жовтнем.
Росіяни, найімовірніше, не можуть підтримувати темп наступу через величезні втрати у лавах ПВК "Вагнер" і хочуть ініціювати тактичну чи оперативну паузу.
Нестача особового складу та боєприпасів в армії рф не дозволить їй у найближчій перспективі зберегти нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута.
Безжальний і дорогий наступ на Бахмут також може підірвати здатність армії рф переслідувати довгострокові цілі на театрі бойових дій на Донбасі.
Бахмут є прифронтовим містом - на його кордонах всю осінь точаться запеклі бої з російськими загарбниками.
Раніше повідомлялося про загибель під Бахмутом режисера Олега Бобало, актора та шеф-кухара Олександра Снєгуровського та одного з розробників відеоігри "S.T.A.L.K.E.R." Володимира Єжова.
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