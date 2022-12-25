На Вінниччині у ДТП з автобусом загинули жінка з дочкою (фото) [ Редагувати ]
У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей, у тому числі 8-річна дитина. Про це повідомляє обласна поліція.
Аварія сталася 24 грудня поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району.
За попередньою інформацією слідства, 41-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з пасажирським автобусом.
Кермувальниця легковика та її 8-річна донька, яка перебувала у салоні, загинули на місці події.
У салоні автобуса перебувало 18 пасажирів. Водію та його 7 пасажирам надано медичну допомогу, троє з них госпіталізовані.
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