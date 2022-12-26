Захисники показали деякі засоби протиповітряної оборони [ Редагувати ]
Командування Української армії визначилося з тим, хто з бійців навчатиметься роботі з системами ППО Patriot. Голови МЗС країн G7 домовилися посилювати ППО України. Новини кількох останніх днів - результат того, що українські бійці швидко вчаться застосовувати сучасну зброю та захищати своє небо.
Кореспондентам Військового телебачення наші захисники показали деякі засоби протиповітряної оборони, що є на озброєнні українського війська. Та розповіли про те, як застосовують їх проти ворожих дронів і ракет.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це, напевно, можна сказати про всю ворожу авіацію, тому що на самому початку війни ми пам'ятаємо, наскільки нахабно вони себе поводили, наскільки активно вони діяли, ходили просто по голові. Я сам пам'ятаю, як ховалися від авіаудару. Враження, які не скоро забудеш і нікому не побажаєш.
Літаки, гелікоптери, безпілотники окупантів тоді десятками залітали глибоко в тил нашої оборони. І… десятками падали, збиті українськими бійцями.
Єгор Далієвський кореспондент Військового телебачення України:
Сьогодні ворожа авіація вже не така нахабна. Правила гри змінилися, точніше, їх змінили наші сили протиповітряної оборони.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми змогли побудувати багаторівневу лінію оборони, яка включає в себе і засоби ближньої дії - такі як ПЗРК, і зенітно-ракетні комплекси середньої дії, такі як Оса, Бук, і дальньої дії - С-300. Тобто комбінуючи ці засоби, ми змусили противника присісти дуже сильно. Противник став діяти значно обережніше, але водночас і менш ефективно.
Нині в арсеналі української армії - такий список найменувань засобів ППО, яким навряд чи може похвалитися будь-яка інша армія світу.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Є ще британські "Старстрік". Я завжди кажу, що це унікальна історія для будь-якої армії, для будь-якої війни, тому що ми можемо комбінувати всі ці засоби, враховуючи всі їхні плюси і мінуси, і використовувати їх найбільш ефективно. Про що я кажу? Американці мають свої "Стінгери", але вони не мають британських "Старстріків". Британці, відповідно, навпаки. Ми, маючи і перші, і другі, і треті, можемо знаходити тактичні прийоми, які будуть у цих умовах максимально ефективні.
Бійці показують нам легку багатоцільову керовану ракету "Марлет". Крім України, вона є на озброєнні тільки Великої Британії та Індонезії.
Це на базі "Старстріка", це не сам "Старстрік". Це нова ракета, випущена в 19-му році. Ось ви бачите, пусковий механізм оливкового кольору. Ракета йде - койот.
Вперше в реальних бойових умовах ракету застосували саме цьогоріч в Україні. Перший пуск - і одразу збита ціль!
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Саме ця - єдине зараз саме тої немає, але саме вона, саме з цієї ракети зробила перше бойове застосування. І першою ракетою збила "Орлана".
Наші захисники доводять - будь-яка зброя, що потрапляє до їхніх рук, стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору.
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Це так звані "мисливці" за дронами, якими атакує нас ворог. Працюють вони на пікапах, які обладнані кулеметами. Чотири такі бойові машини вже на чергуванні на Рівненщині.
Напередодні українські сили протиповітряної оборони збили шістдесят із сімдесяти російських ракет, які летіли вбивати людей та знищувати інфраструктуру!
Зацикленість російських військових на тактичних перемогах може підірвати здатність росії досягати довгострокових цілей на Донбасі. Бо саме так було із захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська.
Особливий стрибок замовлень у східноєвропейських підприємств оборонного комплексу. Уряди країн закуповують озброєння і для постачання в Україну.
Те, що сучасні війни - це війни технологій, доводять і реалії в Україні, і реалії в Ізраїлі. Тамтешні фахівці - військові, інженери, науковці - зробили ставку на сучасні розробки.