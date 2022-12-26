Крім України, "Марлет" є на озброєнні тільки Великої Британії та Індонезії

Командування Української армії визначилося з тим, хто з бійців навчатиметься роботі з системами ППО Patriot. Голови МЗС країн G7 домовилися посилювати ППО України. Новини кількох останніх днів - результат того, що українські бійці швидко вчаться застосовувати сучасну зброю та захищати своє небо.

Кореспондентам Військового телебачення наші захисники показали деякі засоби протиповітряної оборони, що є на озброєнні українського війська. Та розповіли про те, як застосовують їх проти ворожих дронів і ракет.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це, напевно, можна сказати про всю ворожу авіацію, тому що на самому початку війни ми пам'ятаємо, наскільки нахабно вони себе поводили, наскільки активно вони діяли, ходили просто по голові. Я сам пам'ятаю, як ховалися від авіаудару. Враження, які не скоро забудеш і нікому не побажаєш.

Літаки, гелікоптери, безпілотники окупантів тоді десятками залітали глибоко в тил нашої оборони. І… десятками падали, збиті українськими бійцями.

Єгор Далієвський кореспондент Військового телебачення України:

Сьогодні ворожа авіація вже не така нахабна. Правила гри змінилися, точніше, їх змінили наші сили протиповітряної оборони.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми змогли побудувати багаторівневу лінію оборони, яка включає в себе і засоби ближньої дії - такі як ПЗРК, і зенітно-ракетні комплекси середньої дії, такі як Оса, Бук, і дальньої дії - С-300. Тобто комбінуючи ці засоби, ми змусили противника присісти дуже сильно. Противник став діяти значно обережніше, але водночас і менш ефективно.

Нині в арсеналі української армії - такий список найменувань засобів ППО, яким навряд чи може похвалитися будь-яка інша армія світу.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Є ще британські "Старстрік". Я завжди кажу, що це унікальна історія для будь-якої армії, для будь-якої війни, тому що ми можемо комбінувати всі ці засоби, враховуючи всі їхні плюси і мінуси, і використовувати їх найбільш ефективно. Про що я кажу? Американці мають свої "Стінгери", але вони не мають британських "Старстріків". Британці, відповідно, навпаки. Ми, маючи і перші, і другі, і треті, можемо знаходити тактичні прийоми, які будуть у цих умовах максимально ефективні.

Бійці показують нам легку багатоцільову керовану ракету "Марлет". Крім України, вона є на озброєнні тільки Великої Британії та Індонезії.

Це на базі "Старстріка", це не сам "Старстрік". Це нова ракета, випущена в 19-му році. Ось ви бачите, пусковий механізм оливкового кольору. Ракета йде - койот.

Вперше в реальних бойових умовах ракету застосували саме цьогоріч в Україні. Перший пуск - і одразу збита ціль!

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Саме ця - єдине зараз саме тої немає, але саме вона, саме з цієї ракети зробила перше бойове застосування. І першою ракетою збила "Орлана".

Наші захисники доводять - будь-яка зброя, що потрапляє до їхніх рук, стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору.