Національний банк України повідомив про створення банківської мережі, призначеної для роботи навіть за умов повного блекауту. Мережа отримала назву Power Banking, під її керівництвом об'єдналися 14 системно важливих банків.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На сьогодні мережа Power Banking об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 000 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (80% з них - це відділення системно важливих банків).

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета - надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій вебсторінці НБУ.

Після масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України у листопаді Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у банкоматах з карток інших банків, а ПриватБанк збільшив ліміт на зняття грошей у банкоматах.