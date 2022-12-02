Екстрені, аварійні, планові. У всіх цих різновидах відключень електрики українці вже добре орієнтуються. І якщо з плановими ще можна щось передбачити, з іншими - ні. Навіть грошей у банкоматі тоді не зняти. І це стало проблемою для багатьох.

Але моя колега Карина Вакарєва каже, панікувати не варто. Є інші способи, як отримати готівку. Які? Дивіться далі.

Ударами по енергетичній інфраструктурі росія хоче занурити українців у пітьму. Мету ракетних обстрілів ерефія не приховує - змусити політичне керівництво України піти на переговори, аби "заморозити російську військову агресію", виграти час та підготуватися до нових масштабних нападів. Нині близько 40% енергоструктури країни - уражено. При повторних ударах можливий повний блекаут.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

На цьому фоні попит на паперову гривню серед населення виріс. Втім, навіть за відсутності світла - без грошей люди не залишаться. Запас готівки українські банки мають на місяці. Мовляв, до таких сценаріїв фінустанови готувалися. Невеликий спойлер - дізнайтеся у вашого банку адреси чергових відділень!

Василь Фурман, економічний експерт:

Національний банк, разом із системно важливими банками визначив близько 1000 відділень по всій території України. Ці банківські відділення мають бути забезпечені безперебійним живленням, інтернетом, зв'язком, персоналом, готівкою.

Їх перелік можна знайти на сайті НБУ. А якщо до чергового відділення далеко - отримати кошти можна в інший спосіб. Наприклад, в касах супермаркетів - під час оплати покупки.

Схема наступна. Щоб отримати гроші на касі торгової точки, слід оплатити товар банківською карткою і повідомити касира про бажання отримати готівку.

Я хочу зняти 200 гривень. - Проводьте, будь ласка, картку до термінала.

Вводимо пін-код.

Це підтверджує вашу згоду на зняття коштів.

І трохи чекаємо. Зараз побачите цю магію, як з каси дістають готівку.

Будь ласка, ваші 200 гривень. Гарного дня вам! - Дякую, ось і все.

Аналогічну операцію можна здійснити в аптеках та мережах АЗС.

Доброго дня, а скажіть, чи можна зняти у вас готівку? - Так, без проблем. Готівка єсть у касі.

Працівниця АЗС каже - за готівкою сюди часто приходять, коли в околицях не працюють банкомати. А ще - тут завжди є зв'язок.

Дмитро Ковалевський, заступник директора мережі АЗС:

У нас дуже гарні айтішники, вони попрацювали, що наші термінали працюють.

Для зручності клієнтів компанія розробила чат-бот.

Дмитро Ковалевський, заступник директора мережі АЗС:

Де люди зможуть в телеграмі побачити, яка АЗС в нас працює на генераторі, куди вони зможуть приїхати, поїсти, де у нас є інтернет.

Зверніть увагу, що деякі торгові точки можуть встановити ліміт. Наприклад, у супермаркеті та заправці, де були ми - на один чек - не більше шести тисяч гривень. А ще, у період тимчасової "енергетичної кризи", зняти готівку можна у відділеннях "Укрпошти". Національний поштовий оператор пропонує кілька опцій - перерахувати гроші з картки та перевести їх у готівку на касі у відділенні. Або замовити доставлення за адресою проживання. Чи скористатися послугами POS-терміналів, де за раз можна зняти від 50 до 15 тисяч гривень. Тим часом Нацбанк ініціює - облаштувати банкоматами "Пункти незламності".

Катерина Рожкова, перша заступниця голови НБУ:

Щоби люди й там мали доступ до готівки. Ми намагаємося зробити все, що ми можемо для того, щоби наші люди, наші громадяни й наш бізнес продовжували отримувати той необхідний рівень сервісу навіть в такий час.

На випадок абсолютного блекауту та, відповідно, повної відсутності зв'язку слід заздалегідь підготуватися. Доки немає ажіотажу, подбайте, щоб у вас на руках було достатньо готівки.