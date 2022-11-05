Нацбанк пом'якшив обмеження для волонтерів і благодійних фондів [ Редагувати ]
Національний банк України пом'якшив деякі валютні обмеження та скасувати бланкове (тобто без забезпечення) рефінансування для банків. Про це регулятор повідомив 5 листопада.
Внесено зміни стосовно таких питань:
- доповнено тепловізорами та низкою інших приладів перелік товарів оборонного призначення для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України;
- волонтери - фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;
- фізичні особи мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті).
- банки отримали можливість надавати тендерні гарантії українським експортерам для постачання товарів за кордон;
- благодійні фонди зможуть купувати валюту для оплати імпортних контрактів, навіть якщо мають залишки на валютних рахунках;
- розширено перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію, посвідченнями офіцера, генерала та адмірала.
До переліку товарів оборонного призначення також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.
Нагадаємо, у жовтні Нацбанк дозволив безлімітний продаж валюти на депозити.
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