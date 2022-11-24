Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у банкоматах з карток інших банків [ Редагувати ]
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у своїх банкоматах з карток усіх банків. Про це повідомляє пресслужба державного банку.
Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без обмежень. І не важливо - з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток.
Адреси банкоматів Ощадбанку в Україні - тут.
Нагадаємо, 24 листопада ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки у банкоматах за один раз.
по темі
З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн. Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, та повторити через три години
В умовах вимкнення світла українські банки продовжують працювати
Компанія "СО2", що входить до азотного бізнесу Group DF, розпочала постачання вуглекислого газу (СО2) на європейський ринок
З середи, 16 листопада, у звільненому Херсоні відновлюють роботу відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку"
Великі кроки назустріч Україні, які зробили західні партнери, повинні мати адекватний відгук з української сторони