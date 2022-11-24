Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у своїх банкоматах з карток усіх банків. Про це повідомляє пресслужба державного банку.

Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без обмежень. І не важливо - з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток.

Адреси банкоматів Ощадбанку в Україні - тут.

Нагадаємо, 24 листопада ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки у банкоматах за один раз.