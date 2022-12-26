Україна готує енергетичну систему до наступного року, та не лише до зимових місяців. Є загрози, які мають бути усунені найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", – зазначив Зеленський.

За його словами, дефіцити в енергосистемі зберігаються, відключення продовжуються. Цього вечора у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключено. Але кількість та тривалість відключень поступово скорочується.