Зеленський провів спецнараду з енергетики [ Редагувати ]
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Україна готує енергетичну систему до наступного року, та не лише до зимових місяців. Є загрози, які мають бути усунені найближчим часом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", – зазначив Зеленський.
За його словами, дефіцити в енергосистемі зберігаються, відключення продовжуються. Цього вечора у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключено. Але кількість та тривалість відключень поступово скорочується.
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