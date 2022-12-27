Кабінет міністрів своїм рішенням 27 грудня приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України. Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави.

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Раніше глава уряду пояснював, що таке рішення потрібно для підвищення ефективності нарахування субсидій. Громадянам, які торік уже отримували субсидії, у Пенсійному фонді призначать їх автоматично.

Ми збільшуємо дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 млрд грн. Всі, кому субсидії призначені, обов’язково їх отримають в повному обсязі. Також із 1 грудня люди можуть звернутися по субсидії в один із трьох зручних способів: до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади; в електронній формі через портал Дія; до сервісного центру ПФУ або через вебпортал чи мобільний застосунок Фонду.

Раніше у Кабміні назвали суму заборгованості, через яку можуть не дати субсидії.