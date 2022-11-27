У Кабміні назвали суму заборгованості, через яку можуть не дати субсидії [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
В Україні змінили порядок призначення та виплати житлових субсидій. З 1 грудня їхнім призначенням займається Пенсійний фонд. Про це повідомляє Мінсоцполітики.
З метою врегулювання найбільш актуальних питань надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану урядом у вересні поточного року прийнято рішення про передачу функцій щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.
Для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не зміниться. Змінюється лише орган, який надалі адмініструватиме надання житлових субсидій. Громадяни, як і раніше, отримуватимуть відповідні кошти на свій банківський рахунок або через поштове відділення.
У Мінсоцполітики попередили, що заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг аналізується лише під час призначення житлової субсидії.
За наявності простроченої понад три місяці заборгованості, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), субсидія може бути призначена лише у разі укладення договору про її реструктуризацію або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку.
Для домогосподарств, яким житлова субсидія вже призначена (відповідно до законодавства субсидія призначена до закінчення опалювального сезону - квітень 2023 року), наявність заборгованості буде враховуватись під час призначення житлової субсидії на наступний період у травні 2023 року.
Раніше "Подробиці" писали про те, як безробітні українці можуть отримати субсидію.
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