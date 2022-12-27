В Україні затримали двох "злодіїв у законі" - Сергія Олійника (Умка) та Лашу Джачвліані (Лаша Сван), яких підозрюють в організації та участі у так званих "сходках". Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці встановили всі сфери їхньої діяльності та зв’язки. "Вори в законі", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих "сходок" за участю представників криміналітету.

У поліції стверджують, що на "зібраннях" авторитети ухвалили рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на "святкові потреби" криміналітету та "ворів у законі", які знаходяться у місцях позбавлення волі.

Також наділили ширшими "повноваженнями" лідера ОЗГ - збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Зібрані оперативниками і слідчими докази стали підставою для затримання "ворів в законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван". Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Досудове розслідування у справі щодо поширення "ворами в законі" злочинного впливу завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

За організацію та участь у так званій"сходці" (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України) "ворам в законі" може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна, а за поширення злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) - до 15 років ув‘язнення.

Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "вор в законі" з 1995-го, здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про "злодіїв у законі" та злочинні спільноти. Документ передбачає кримінальне покарання за створення злочинної спільноти та перебування у статусі "злодій у законі", звернення до учасників злочинних спільнот із проханням "вирішити проблему", організацію та проведення бандитської "сходки".

У лютому 2021 року набули чинності дві нові статті Кримінального кодексу України: поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі злодія у законі (ч. 3 ст. 255-1) та участь у проведенні сходки представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив ( ч. 1 ст.255-2).

У травні 2021 року повідомлялося, що поліція захопила "общак": у злодіїв у законі "Умки" та "Лаші" вилучили мільйони доларів.