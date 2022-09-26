Служба безпеки України повідомила про смерть відомого одеського "злодія в законі" Антимоза Кухілави, відомого як "Антимос" або "Антик", і ліквідацію його банди.

Саме "Антимос", який обрав у якості своєї резиденції Одесу, наприкінці 1990 - на початку 2000-х років вважався одним із найбільш впливових "злодіїв в законі" на вітчизняних теренах.

Про смерть "Антимоса" 17 березня повідомляв перший заступник голови у Нацполіції Вячеслав Аброськін:

Дійсно, за інформацією він помер в Туреччині. Можу тількі сказати, що я згоден зі словами "за покійника кажуть або щось добре або взагалі нічого". Я можу сказати, що він був справжнім "вором в законі" старої формації. З такими, як він, завжди було цікаво боротися, все відбувалося за правилами, бо він не був "апельсиновим".

Антимоз Кухілава

Тепер про смерть "Антимоса" і ліквідацію його банди повідомила СБУ.

В результаті спецоперації в Одесі спецслужба нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану. Серед затриманих - діючий співробітник одного із регіональних правоохоронних органів. Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу - "злодій в законі" на прізвисько "Антимос".

Через внесення до санкційного списку РНБО йому було заборонено в’їзд до нашої держави. Тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер у віці 65 років.

За даними СБУ, банда "Антимоса" тероризувала мешканців півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення.

Такі незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про "злодіїв у законі" та злочинні спільноти. Документ передбачає кримінальне покарання за створення злочинної спільноти та перебування у статусі "злодій у законі", звернення до учасників злочинних спільнот із проханням "вирішити проблему", організацію та проведення бандитської "сходки".

Нагадаємо, у червні на Закарпатті затримали "вора в законі" на прізвисько "Вася Ушатий".