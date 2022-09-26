Головний "злодій у законі" Одеси помер, а його банду ліквідовано - СБУ [ Редагувати ]
Служба безпеки України повідомила про смерть відомого одеського "злодія в законі" Антимоза Кухілави, відомого як "Антимос" або "Антик", і ліквідацію його банди.
Саме "Антимос", який обрав у якості своєї резиденції Одесу, наприкінці 1990 - на початку 2000-х років вважався одним із найбільш впливових "злодіїв в законі" на вітчизняних теренах.
Про смерть "Антимоса" 17 березня повідомляв перший заступник голови у Нацполіції Вячеслав Аброськін:
Дійсно, за інформацією він помер в Туреччині. Можу тількі сказати, що я згоден зі словами "за покійника кажуть або щось добре або взагалі нічого". Я можу сказати, що він був справжнім "вором в законі" старої формації. З такими, як він, завжди було цікаво боротися, все відбувалося за правилами, бо він не був "апельсиновим".
Антимоз Кухілава
Тепер про смерть "Антимоса" і ліквідацію його банди повідомила СБУ.
В результаті спецоперації в Одесі спецслужба нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану. Серед затриманих - діючий співробітник одного із регіональних правоохоронних органів.
Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу - "злодій в законі" на прізвисько "Антимос".
Через внесення до санкційного списку РНБО йому було заборонено в’їзд до нашої держави. Тож він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер у віці 65 років.
За даними СБУ, банда "Антимоса" тероризувала мешканців півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення.
Такі незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.
4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон про "злодіїв у законі" та злочинні спільноти. Документ передбачає кримінальне покарання за створення злочинної спільноти та перебування у статусі "злодій у законі", звернення до учасників злочинних спільнот із проханням "вирішити проблему", організацію та проведення бандитської "сходки".
Нагадаємо, у червні на Закарпатті затримали "вора в законі" на прізвисько "Вася Ушатий".
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Учасники банди вчиняли збройні "нальоти" на оселі громадян та "вибивали" з них гроші та інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи.
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