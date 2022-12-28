У Куршевелі затримали українського бізнесмена Жеваго - ДБР [ Редагувати ]
На французькому гірськолижному курорті Куршевель за запитом ДБР затримали українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
На сьогоднішій день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції.
Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня в одному з готелів Куршевеля. Він намагався оскаржити правомірність затримання, але зрештою погодився піти разом з французькими правоохоронцями.
28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. ДБР готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.
У липні 2021 року за запитом ДБР Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" стосовно народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань Костянтина Жеваго з метою арешту та подальшої екстрадиції.
27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.
Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку.
Після цього Банк "Фінанси та Кредит" було визнано неплатоспроможним.
У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
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