На французькому гірськолижному курорті Куршевель за запитом ДБР затримали українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

На сьогоднішій день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції.

Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня в одному з готелів Куршевеля. Він намагався оскаржити правомірність затримання, але зрештою погодився піти разом з французькими правоохоронцями.

28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. ДБР готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.

У липні 2021 року за запитом ДБР Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" стосовно народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань Костянтина Жеваго з метою арешту та подальшої екстрадиції.

27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього Банк "Фінанси та Кредит" було визнано неплатоспроможним.

У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук.