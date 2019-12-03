Суд принял решение и разрешил арестовать депутата III-VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что за одесского бизнесмена, "крестного отца контрабанды" Альперина отпустили за 70 миллионов.