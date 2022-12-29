Ракетний обстріл: які поїзди затримуються через знеструмлення [ Редагувати ]
У четвер, 29 грудня, п'ять поїздів затримують на більше, ніж на 30 хвилин через точкове знеструмлення інфраструктури внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
З 77 поїздів затримуються п'ять:
- №7/8 Одеса-Головна - Харків +2:37
- №1/2 Харків - Івано-Франківськ +1:07
- №129/130 Кременчук - Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Південна - Чернівці +0:39
- №65/66 Умань - Харків +0:37
При цьому Київська кільцева електричка працює за розкладом.
До того ж, УЗ повідомляє, що усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.
Додамо, що посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо. А у разі спізнення через тривогу на свій поїзд, люди можуть з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.
Окрім того, УЗ зазначає, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого іранського дрона.
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