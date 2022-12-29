У Південній Кореї 5 людей загинули, 37 поранені внаслідок пожежі на автомагістралі у тунелі (відер) [ Редагувати ]
У місті Квачхон (провінція Кенгідо) у Південній Кореї сталася пожежа на швидкісній автомагістралі в тунелі. Внаслідок інциденту 5 людей загинули, ще 37 отримали поранення. 34 особи отруїлися токсичним газом, передає місцеве видання Seoul.co.
Пожежа спалахнула о 13:49 (06:49 за Києвом) у шляхопроводі тунельного типу на швидкісній автомагістралі, яка з'єднує місто Інчхон з містом Соннам. Вогонь швидко поширився тунелем, викликавши хмари полум'я і диму. У тунелі опинились ізольованими 44 автомобілі.
На місце події відправили 94 пожежні машини, 219 пожежників та гелікоптери. Займання взяли під контроль близько 15:18 (08:18), а повністю загасили о 16:12 (9:12).
Спочатку повідомлялося, що спалах почався після зіткнення автобуса зі сміттєвозом, але пізніше пожежники заявили, що для встановлення точної причини інциденту знадобиться ретельне розслідування.
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