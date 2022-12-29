Незабаром настане Новий рік, після якого аномальна зима в Україні продовжиться. Перший день 2023 року - 1 січня - здивує українців високою температурою повітря, що сягатиме позначок до +14 градусів.

Про прогноз погоди на новорічну ніч і на 1 січня повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 і 31 грудня буде ідентична: у більшості областей температура повітря очікується на рівні +3+9 градусів, а на сході й північному сході від +1 до +5 градусів.

Дощі прогнозуються у західних областях, а ввечері 30 грудня дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. Якщо температура в окремих районах буде знижуватися, то існує ймовірність випадіння мокрого снігу. На решті територій - без істотних опадів.

"У Києві 30-го грудня переважатиме суха погода, лише надвечір пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі в столиці близько нуля, слизько, завтра вдень +4 +6 градусів", - додала Наталка Діденко.

Водночас погода 1 січня буде значно теплішою, адже протягом дня спостерігатиметься +7+12 градусів, у західних регіонах до +14 градусів. Тим часом у східній частині країни вдень +5+9 градусів. Істотних опадів не буде, але натомість варто бути готовими до рвучкого, ранньовесняного вітру з сильними поривами.

"Новий рік вже піднімається сходами, трохи хекає, бо ліфти не скрізь працюють, спокійний, без страху й паніки, впевнений у собі, наших людях, ППО та ЗСУ. Скоро він вже зайде в усі наші домівки, приберіть гарно, щось смачне підготуйте, подумайте про тих, хто особливо сумує цими днями, знайдіть для них правильні щирі слова чи просто якийсь знак підтримки", - резюмувала синоптикиня.