Бразилія та весь футбольний світ у скорботі. Пішов з життя король футболу Пеле. Кумир для мільйонів, він був не лише спортсменом, а й борцем за екологію, підтримував бідняків.

Вже тяжко хворий Пеле виступав проти війни росії в Україні. І закликав путіна зупинити агресію проти українського народу. Про втрату і легенду, яка не помирає - дивіться сюжет Анни Басової.

Новий рік у скорботі. У зв'язку зі смертю легендарного футболіста президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу.

Пеле відкрив Бразилію світу. Перетворив футбол на мистецтво й радість. Нехай боже милосердя буде з вами у цей непростий період.

Свої останні дні король футболу доживав у цій лікарні.

На ранок тут збирається преса...

...а палкі прихильники розгорнули банер "Король не вмирає".

У багатьох - на очах сльози.

Евертон Лусіо, футбольний фанат:

Для нас Пеле був не просто гравцем "Сантоса". Це частина життя. Таке враження, наче ховаємо близького родича. Ну скажіть, хто не мріяв стати таким, як Пеле?

Останню шану своєму кумиру вболівальники віддають усюди. На тлі звістки про смерть Пеле чимало фанатів зібралися біля стадіону Урбано Калдейра - домашнього майданчика клубу "Сантос". Саме звідси почалася професійна кар'єра майбутньої легенди.

З собою мали прапори із зображенням генія футболу та автографи.

Карлос Міралес, фанат клубу "Сантос":

Я пам'ятаю Пеле ще зі свого дитинства. В ті часи його клуб часто грав саме в нашому місті. Готелів тоді практично не було, тож він просто приходив на стадіон, спирався на перила та дивився, як діти ганяють м'яча.

Та пам'ятні заходи проводять не лише у рідному для Пеле Сантосі. Золотими кольорами підсвітили Маракану - найбільший стадіон у Бразилії.

Засяяла зелено-жовтими барвами ще одна визначна пам'ятка Ріо-де-Жанейро - статуя Ісуса Христа.

А в Сан-Паулу на фасадах центральних будівель влаштували світлове шоу - з портретами футболіста.

Флавіо Соуза, бухгалтер:

Пеле виріс у бідній громаді, але зумів стати найкращим футболістом на планеті. Ми встигли побачити його живим - і будемо завжди вдячні йому за всі перемоги. Наступне покоління вже не відчуватиме його так, як пощастило нам.

Жаль і співчуття родині Пеле один за одним висловлюють спортсмени й політики. Спочивати з миром побажав у своєму Твіттері капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Королем і прикладом для нащадків назвав футболіста португальський форвард Кріштіану Роналду.

Одним із найкращих спортсменів сучасності назвав Пеле експрезидент США Барак Обама. А нинішній, Джо Байден, відзначив непростий шлях, який спортсмен здолав перш ніж стати легендою.

Спорт об'єднує світ як ніхто інший. І те, як Пеле перетворився зі звичайного хлопця на футбольну легенду - історія про те, що це можливо. Ми з Джилл думками з його родиною та всіма, кому він був дорогий.

Пеле - а за паспортом Едсон Арантес ду Насіменту - народився у жовтні 1940-го. Прізвисько, з яким і прославиться на цілий світ, отримав іще в школі - це викривлене ім'я його власного кумира. Зайнятися футболом хлопчину надихнув батько. Щоб заробити на своє захоплення, юний спортсмен прислужував у чайних крамницях. А поки не мав м'яча, щоб не втрачати навичок, набивав газетою шкарпетки й перев'язував мотузками. Першу дорослу гру Пеле зіграв у 14. І попри юний вік, став найкращим бомбардиром турніру. А в 56-му почав грати за клуб "Сантос". Світова слава прийшла за два роки.

У червні 58-го спортсмен приносить своїй країні перший Кубок світу. З 5-ти голів, які Бразилія забила у шведські ворота, два - авторства Пеле. Чемпіоном світу легенда футболу стане ще двічі - і досі залишається єдиним триразовим володарем Кубку світу як гравець. За своє життя Пеле забив 1281 гол у ворота супротивника. Завершивши, футбольну кар'єру, Пеле чотири роки поспіль очолював бразильське міністерство спорту. А 2014-го отримав нагороду "Золотий м'яч Фіфа". Торік у вересні стало відомо - спортсмену видалили злоякісну пухлину товстої кишки. Потому він пройшов кілька курсів хіміотерапії. Вже сильно хворий, 1-го червня цього року Пеле у своєму Інстаграмі написав відкритий лист путіну, в якому закликав припинити вторгнення в Україну. У грудні діти футболіста повідомили - лікування 82-річному батькові більше не допомагає.