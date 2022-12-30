У Львові туристи не зможуть прогулятися великим різдвяним ярмарком у середмісті. Ресторани не працюватимуть у новорічну ніч, а у готелях, хоч і готують скромні святкові програми, номери на 31 грудня зарезервовані лише на половину. Детальніше - Вікторія Балицька.

Вікторія Балицька, кореспондентка:

Цьогоріч у Львові не буде жодних масових святкових гулянь. Не розгортатимуть і традиційний різдвяний ярмарок, який зазвичай у цей час вже тут, на площі біля оперного театру. Про наближення нового року нагадує лише ялинка прикрашена воєнною символікою - протитанковим їжаком.

На центральних вулицях, у порівнянні із попередніми роками, і навіть десятиліттями, - порожньо. Фасади кав'ярень та ресторанів прикрашені новорічними декораціями, але вночі вони не працюють.

Олександр Моргоєв, маркетолог мережі ресторанів:

В новорічну ніч тут буде тихо спокійно співатимуть пташки. А наші гості в безпеці будуть святкувати в себе вдома. А ми чекатимемо їх наступного ранку з одинадцятої години.

Торік у цьому популярному ресторані усі місця на новорічну ніч забронювали ще за місяць. 2023-й тут зустрічати не будуть.

Олександр Моргоєв, маркетолог мережі ресторанів:

Насправді нема чого дуже святкувати. Ну це ще накладається нестабільна ситуація зі світлом. Те що при вимкненому світлі будь-який ресторан не стягне приготувати для 200 людей на 300 людей банкет, коли це не прогнозовано. І не забуваємо про повітряні тривоги.

Ще й комендантська година. На неї можуть не зважити лише готелі, проте і там не надто святкова атмосфера, У новорічну ніч тут, схоже, буде напівпорожньо.

Тарас Кузик, генеральний менеджер готелю:

Дуже складно взагалі працювати, одна з наших таких дуже важливих проблем - це дуже сильно скоротилося вікно бронювання. І навіть якщо період коли ми завжди очікували що я живота ж, до останнього моменту ми не маємо чіткого відчуття, що насправді буде. Оскільки люди бронюють номери буквально там за 2-3 дні до моменту заїзду. Тому, наприклад зараз на Новий рік ми ще десь там приблизно половину вільних номерів.

Проте скромну новорічну програму тут все ж підготували.

Тарас Кузик, генеральний менеджер готелю:

Ми відмовились від гучного святкування, ми вирішили провести благодійний концерт на збір коштів за допомоги там для ЗСУ.

І подібна ситуація чи не у всіх львівських готелях та ресторанах - не до святкувань. Та й туристів у Львові суттєво поменшало. Зате в місті є чимало переселенців, які вимушено зустрінуть новий рік тут. Ніна Юрченко з сім'єю приїхала до Львова у березні із Лисичанська. Живе у модульному містечку, тож ялинку ставити ніде. А от традиційний святковий стіл в планах є.

Ніна Юрченко, переселенка з Лисичанська:

Будемо салати робити. Все одно ж будемо святкувати. У нас шуба, як завжди ж. Крабові палички, ну і олів'є у нас зять полюбляє. Шампанське буде і мандарини будуть.

Жінка пригадує, як щороку вдома прикрашала ялинку. Зараз будинок Ніни зруйнований рашистами, а вона точно знає, яке бажання загадає у новорічну ніч.