Новорічні фантазії радянської влади: чому предки боялися прототипа Діда Мороза? [ Редагувати ]
Дід мороз і снігурка - новорічні фантазії радянської влади. Вигаданих персонажів комуністичні ідеологи понад сотню років тому створили на противагу тодішньому християнському святому Миколаю і намагались популяризувати у всіх державних закладах.
Аби затерти українську традицію про святого, який обдаровував дітей. Ким був Миколай? І чому прототипа Діда Мороза наші предки... боялися? Розкаже Христина Гашенко.
Святий Миколай чи Дід Мороз? Хто українським дітям приносить подарунки?
Максим, житель Львова:
Хто тобі поклав подарунок під подушку? - Миколай.
Павло, житель Львова:
Він кладе подарунки дітям або різку. Різку під подушку, а подарунки куди-небудь. З боку ліжка, під подушку, ззаду ліжка, з переду ліжка. Ну, різно буває.
Ольга, переселенка зі Слов'янська:
На Новий рік під ялиночку дід мороз приносить, листа пишемо. А на Миколая ми чекаємо, якщо в садочку - це звичка, мабуть, така залишилася, що дід мороз. Тому ми не дивимось, що це радянське. Просто дід мороз.
Спробуємо розібратися - звідки походять традиції святого Миколая та Діда Мороза. Розпочнемо зі старшого....
Ігор Гулюк, актор одного із театрів Львова:
Миколай добрий, Миколай людяний, Миколай завжди готовий прийти на допомогу. Завжди готовий захистити. Не дарма його вважають захисником бідних, принижених людей.
Святий Миколай - це не вигаданий персонаж. А історична постать. Перші згадки про нього датуються 4-5 століттям.
Іван Сварник, історик:
Грецький конкретний священнослужитель, який відзначався великою людяністю, приязністю до людей і любов'ю до дітей. Він своїх дітей не мав, оскільки був священником, але дуже любив чужих дітей і завжди по кишенях, по торбах мав різні почастунки.
Після смерті Миколая церква визнала святим. Християни почали молитись йому і вірити, що він творить дива. Особливу шану святому віддавали запорізькі козаки.
Іван Сварник, історик:
Найбільш шанованою іконою була ікона святого Миколая. І коли запорожці рушали на турків в похід, то на чайці був святий Миколай, як це не дивно звучить - опікун мореплавців.
В Україні, як і в Європі, про святого Миколая почали говорити наприкінці 19 століття. Саме тоді й виникла традиція подарунків від святого. Гостинці під подушку в дитинстві отримувала і львів'янка Тетяна Крушельницька.
Тетяна Крушельницька, жителька Львова:
Лягаєш спати - заглядаєш під подушку, нічого ще немає. А на ранок щось є. Потім в школі між собою говорили: "а, що тобі Миколай приніс, а що тобі Миколай приніс?"
Але з приходом радянської влади - почалося викорінення всього релігійного. І святого Миколая зокрема. Комуністи взялися створювати заміну цьому святому і вигадали свого персонажа. Так у 1936-му і з'явився Дід мороз.
Іван Сварник, історик:
Було організовано кремльовскую йолку. Тобто в кремлі у великій залі було поставлено досить велику ялинку і тоді з'явися добрий "дедушка мороз". Тобто такий казковий персонаж, в червоному кожусі, в шапці з білою бородою і частував дітей подарунками, як святий Миколай. Спочатку він був сам без снігурочки, за рік йому додали ще одного персонажа в 37-му році.
Відтоді дід мороз зі снігуркою обов'язково з'являлись на усіх новорічних виставах і святах у дитсадках та школах. Андрій Салюк пригадує, як у дитячому садку наважився перед таким дідом розповісти українського віршика…
Хоч малий я українець. Малий я тілом духом. Хто не любить Україну - той не буде моїм другом.
За цей вірш неабияк дісталось матері пана Андрія від керівництва на роботі.
Андрій Салюк, голова Львівської обласної організації охорони пам'яток історії та культури:
Догана, викликали до начальника що це ви вчите своїх дітей, а що це за націоналізм.
Згадувати святого Миколая радянська влада забороняла і в церквах. Храми закривали, а священників, які наважувались проводити літургії - вивозили до Сибіру.
Отець Севастіян, настоятель храму:
В моєму селі нищила радянська влада храм, нищила церкву, то цей вівтар святого Миколая і в той час привезли цілий автокар поліції, міліція радянської, 84 року 18 грудня на вечерю святого Миколая, і цей вівтар так розторощили, що навіть ту ікону, яку я згадував, на металі пробили ломами.
Іван Сварник, історик:
Радянська влада була ворог будь-якої традиції. Тому що радянський союз був суспільством теоретично атеїстів, невіруючих людей, і так званих інтернаціоналістів. Людей, які не мали своєї батьківщини, свої мови, свої віри.
Росіяни прорахувались у самих персонажах діда мороза та снігуроньки, кажуть етнографи. Бо за слов'янською міфологією дід мороз - це лихий дух, який своїм холодним подихом заморожував людей та їхню худобу. І за однією з версій, аби вберегтись, стародавні слов'яни приносили йому жертву.
Війна, яку розпочала росія - підштовхнула багатьох українців повністю відмовитись від російських і радянських традицій. Тепер за оповідками, діда мороза в Україну не пустили ЗСУ.
Алла, переселенка із Краматорська:
Він їхав, їхав і його збили наші сили ППО. І ми рішили що у нас буде святий Миколай, на Різдво приходив.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Після 24 лютого українські традиції, як і українська мова стають все більш популярними. Історики вважають, особливого піднесення розвитку української культури слід чекати після нашої Перемоги.
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