Ворог може позбавити українців електрики, але йому не вдасться позбавити нас свята

Відібрати в українців свята не здатна навіть війна. Зрозуміло, що святкувати цього року ми будемо скромно. Крім того, на заваді може стати повітряна тривога, і відключення світла, і сама економічна ситуація...

Втім підготувати святковий стіл за таких умов теж можна. Новорічний стіл за дві години й менш ніж тисячу гривень. Секретом поділилася господиня з Дніпра.

Олена Булах, рестораторка:

Они экономят электричество, экономят газ, экономят ваше время, а вмете с тем, это очень вкусно.

Це про новорічний стіл, який можна приготувати, коли зникає світло. Пані Олена, за дві години накрила святкову вечерю на чотирьох осіб. Витратила трохи менше тисячі гривень. На столі - від холодних закусок до фаршированої картоплі та чебуреків.

Олена Булах, рестораторка:

Пять видов лаваша, три вида сырных шариков, которые готовятся в холодном способе и очень просто. Фаршированное яйцо, салат который я назвала "а-ля оливье". Я предложу вам уже немного другой вариант, в который идет уже сразу заготовленная морковь, морковь по-корейски, он выкладывается слоями, достаточно вкусно, сытно и он без картофеля, тоже интересній момент. Это заукска с грибами кукурузой сладкой и помидорами, которая идет в лаваше. Она обжаривается и сварачивается, а почти на сухой сковородке мы приготовили чебуреки.

Лаваш - вдала заміна тісту, це економніше і фінансово, і по часу, та й сили на замішування не потрібні, а замість фаршу тушонка. Нею пані Олена начинила і картоплю.

Срезаем края чтобы картошка могла стать и ложкой выскабливаем сердцевинку, потом ее поджариваем с луком, добавляются специи, а потом уже по желанию хозяйки, она может туда добавить сыр, это уже будет сырная начинка, сыр и грибы, это уже будет сырно-грибная начинка. В моем варианте, это грибы и мясо.

Так само фантазувати можна і з начинкою рулетів з лаваша - кожна господиня може зробити свою. Олена показує кілька варіантів. Перший - дешево і смачно. Лаваш із сиром та горіхами, і чи не головне - його можна приготувати за відсутності світла.

Арахис, который мы берем, самый обыкновенный, любимий наш арахис с солью. Опят таки посыпали. Рекомендую к арахису использовать зелень, исключительно петрушку. Она очень хорошо подчеркнет орех и придаст свежесть. А для того, чтобы наш лаваш был немного инетерснее, берем самый обычный тостовий сыр, который не нужно ни натирать, ничего. Просто открыли и выложили в шахматном порядке.

Загорнули й на годин 6 в холодильник або на балкон. Наступний рулет - 3 в 1 - з синьою капустою, з морквою по-корейськи та пекінською капустою з горіхами. Кожну начинку загортаємо окремо, потім кладемо 3 лаваша в один.

А по итогу получается вот такая красота. И еще один момент - лаваш, когда вы будете нарезать буквально через шесть часов, у вас должен быть очень острый нож. Секрет красивой нарезки лаваша - это очень острый нож.

Ворог може позбавити українців електрики, але йому не вдасться позбавити нас свята.