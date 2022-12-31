КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря [ Редагувати ]
У суботу, 31 грудня, Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря. Про це повідомляє The Japan Times.
Влада КНДР використала 3 балістичні ракети малої дальності.
Снаряди подолали близько 350 кілометрів, досягнувши максимальної висоти 100 кілометрів, перш ніж впасти у води Східного моря за межами японської економічної зони.
У Токіо висловили рішучий протест проти останніх ракетних запусків Північної Кореї, що "загрожують миру й безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти.
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