Окупанти вдарили "Іскандером" по військовому містечку у Чернігівській області [ Редагувати ]
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що окупанти вночі завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області. Ймовірно, загарбники били балістичною ракетою "Іскандер".
Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО.
Загиблих внаслідок обстрілу немає.
Чаус також зазначив, що за останні дні інтенсивність ворожих обстрілів зросла. росіяни гатять із артилерії, мінометів та РСЗВ.
Так, вчора росіяни обстріляли Семенівку, внаслідок чого загинула жінка.
Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними.
по темі
Українські військові за минулу добу збили ворожий гелікоптер
У новорічну ніч у Києві діятиме комендантська година
Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях
У суботу, 31 грудня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення, станом на 06:00
Після повномасштабного вторгнення чоловік не міг просто займатися фермою, він почав волонтерити - вивозити людей із зони бойових дій.