Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 31 грудня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Про це повідомляється у Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
Місцевих мешканців просять не хвилюватись.
До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся.
За словами очільниці регіону, ситуація наразі перебуває під контролем.
Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати залишки ракети, яка раніше влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді.
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