У двох областях відбуваються екстрені відключення світла [ Редагувати ]
Енергетикам вдалося стабілізували енергосистему України після останніх ракетних ударів ворога. Водночас у двох областях - Одеській та Київській - 31 грудня тривають екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.
У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють.
В Одеській області обмежили роботу енергоємних підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам.
Водночас у низці областей повідомили, що 31 грудня та 1 січня не будуть вимикати світло, якщо енергосистема не буде перевантажена.
Нагадаємо, міністр енергетики герман Галущенко попереджає, що на Новий рік росіяни намагатимуться максимально зашкодити енергосистемі.
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