На Одещині та Київщині можливі екстренні відключення

Енергетикам вдалося стабілізували енергосистему України після останніх ракетних ударів ворога. Водночас у двох областях - Одеській та Київській - 31 грудня тривають екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють.

В Одеській області обмежили роботу енергоємних підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам.

Водночас у низці областей повідомили, що 31 грудня та 1 січня не будуть вимикати світло, якщо енергосистема не буде перевантажена.

Нагадаємо, міністр енергетики герман Галущенко попереджає, що на Новий рік росіяни намагатимуться максимально зашкодити енергосистемі.