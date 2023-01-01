Скільки ще снарядів росія випустить по Україні у наступному році?

Три місяці енергетичного та ракетного терору. Вчорашня і нічна масована атака - зайвий доказ варварства росіян. Та українці навчилися виживати у нових реаліях - у режимі аварійних та стабілізаційних відключень. Хоча пікове зимове споживання струму ще попереду, вже в новому році ситуація може кардинально змінитися. Як? Ярина Марків - розповість.

Десяте жовтня. Одна з найдовших повітряних тривог по всій Україні й одна... з наймасованіших атак країни-терористки. Росія випустила понад 80 ракет по 14-ти регіонах України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені. Енергообʼєкти по всій нашій державі, друга мішень - це люди.

Двадцять троє загиблих, 105 - поранених. Тисячі людей без світла, газу та води. Таким був початок енергетичного терору.

15 листопада. Ця атака росіян перевершила попередні. 77 - із понад 9-ти десятків запущених рашистами ракет по українських містах і селах - збиті ППО. Решта - долетіли до цілі: пошкоджено чи зруйновано 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. 10 мільйонів людей - без світла.

29 грудня. Майже сімдесят ракет з літаків стратегічної авіації та кораблів над усією Україною. Подарунок від рашистів під ялинку напередодні Нового року. Це була десята масована ракетна атака в 2022-му від росіян.

Пошкоджено - тепло- та гідроелектростанції. Україна - в нових реаліях. Скільки ще снарядів росія випустить по Україні у наступному році?

Доки ми житимемо в режимі аварійних та стабілізаційних відключень? Чи можливі тотальні блекаути? Та скільки часу потрібно на повне відновлення енергосистеми України? Про все це - далі.

Мільярди доларів - такі збитки завдані росією нашій енергосистемі, починаючи з 10-го жовтня - за оцінкою Міненерго. І йдеться не тільки про фактичні руйнування, а й втрачену вигоду. Найбільша в Європі, шоста у світі атомна електростанція - Запорізька АЕС, яка живила ще й Європу, вже 10 місяців під російською окупацією. Дефіцит потужностей в енергосистемі України - зберігається.

Володимир Кудрицький, голова НЕК "Укренерго":

Для того, щоби заживити споживачів, як правило, треба від одного до декількох днів. Для того, щоб відновити повністю повну функціональність нашої енергосистеми, яка існувала до вторгнення..

Відремонтувати та відновити генерацію електроенергії - необхідно кілька років.

Григорій Плачков, голова Дежінспекції ядерного регулювання України 2017-2021рр:

Наша енергетична система, маючи запас міцності, вона витримала. Запас міцності він має таку таку характеристику - він закінчується. Неможливо вічно, коли в один і той же об'єкт прилітає, подивиться по 9 по 10 разів. Його відновлять потім буду знову руйнується.

Навіть по при те, що об'єднана енергосистема України проєктувалась у радянські часи - з урахуванням умов роботи під час бойових дій. До того ж, відновити обладання після руйнувань не так то й просто та швидко - процес залежить не тільки від продуктивності роботи енергетиків, а й від строків виготовлення агрегатів. Від 8 місяців до року, приміром, йде на створення трансформаторів великої потужності. Та тут нам на поміч йдуть західні партнери. Які допомагають стабілізувати українську енергосистему і грішми, і обладнанням.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Це скоріше оновлення об'єднаної енергетичної системи України. Тому що на місці зруйнованих об'єктів не будуються якісь застарілі трансформаторні підстанції чи об'єкти генерації. Якщо вже той чи інший об'єкт зазнав руйнувань, то він оновлюється. На його місці або поруч з ним, або зовсім іншому місті зводиться об'єкт, який, по-перше, буде краще захищений, по-друге, має вищу енергетичну активність.

Відтак надскладний період для української енергетики водночас є поштовхом до модернізації, виходу на кардинально новий рівень енергозабезпечення. А чиїм коштом? Платників податків, бізнесу? В новому році НКРЕ КП планує відчутно підвищити тарифи для підприємців: на передачу електроенергії на 30%, на диспетчеризацію - відразу на 116%. А у випадку населення? Рішення залишається під питанням.

До кінця березня діятиме нинішня ціна, далі - слово за Кабміном.

Григорій Плачков, голова Держінспекції ядерного регулювання України 2017-2021рр:

Наразі відновлюється за рахунок допомоги наших союзників і небайдужих держав. А після перемоги повинно бути все відбудовано і побудовано за рахунок контрибуції або репарації. Є багато міжнародних способів це сказати з російської федерації ці кошти. Які навіть є заморожені.

Але це все - після закінчення війни. Яка ще триває. Обстріли енегретичної інфраструктури – систематичні. За різними даними в росії ще залишилось ракет на дві - чотири хвилі масованих атак. А пікове зимове споживання струму ще попереду. Тим часом наші громадяни вміло підлаштувались під нові реалії.

В оселях українців тепер є як власні енерго-винаходи, альтернативні джерела світла - ліхтарики, свічки, а ще – обовʼязково - запаси їжі та води. Які розігірвають і при відключенні електроенергії - тут у нагоді - туристичний пальник.

Олена, киянка:

Ну буває таке, шо навіть той же чай в термосі у мене був, але він вже вистив, да? І хочеться гарячого. Включаєм пальник - виливаєм на пательню. Я люблю ходити в походи і знаю, що ця річ мені точно знадобиться.

Дбають українці і про сусідів. У ліфтах багатоквартирок відтепер - тривожні бокси:

Навчився "виживати" у нових реаліях і український бізнес. Магазини, аптеки, пекарні, кав'ярні - на генераторах.

Тут люди не живуть - він буде мінімально заважати і не буде так тарахкотіти.

А місцева влада - бізнес підтримує. Приміром, у Львові підприємствам компенсовують половину вартості генераторів. А ті взамін - слугують пунктами обігріву.

Андрій Дзюбан, ресторатор:

І відповідно в закладі можна буде, по-перше, зігрітись, по-друге, підзарядити свої гаджети, зʼїсти чогось гарячого.

І не тільки в кавʼярнях. "Підзарядитися", піймати інтернет і навіть попрацювати українці приходять у продуктові магазини, на пошту, а декотрі - виконують свій професійний обовʼязок просто навулиці - як ця вчителька проводить урок просто неба у знеструмленому районі столиці:

Поки учні отримують нові знання - в теплі:

Наталія Шелепун, жителька Одеси:

Дома света нет и мы пришли сюда к ребятам, подключили ноутбук и вот ребенок здесь уже не первый раз занимается онлайн - уроки не пропускает.

Бо в спеціально організованих владою "Пунктах незламності" завжди є світло, тепло і підтримка:

Денис Аксьонов, адміністратор "Пункту незламності":

В целом, люди держатся: пытаются быть позитивными, не паниковать. Боремся! Ну, а что? Незламні!

Ще кілька складних місяців попереду. За позитивними прогнозами - відключення електроенергії можуть скасувати вже у квітні. І незважаючи на безпрецендентні обстріли - українська енергосистема залишається і буде залишатися цілісною.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Ніяких тотальних блекаутів не буде. І сили оборони України і енергетики роблять все від них залежне для того,щоб звичайні споживачі якомога менше зважали на агресивну політику російської федерації.

І з теплом - цього опалювального сезону великих проблем не буде.

Максим Білявський - експерт з питань енергетики:

Безперечно газу більше достатньо для забезпечення усіх потреба побутових споживачів і тепловиробників, які генерують теплову енергію для побутових споживачів. Тут, без сумніву, блакитного палива буде достатньо. Ну і загалом, якщо вірити прогнозу погоди, зима все ж таки буде помірною.

І ні темрява, ні холоди - не похитнуть єдність українців. З вірою у Збройні Сили - вистоїмо, відвоюємо, переможемо!