Четверо людей постраждали через ракетний удар по Запоріжжю. Серед поранених вагітна жінка та 14-річна дитина. Ракета вдарила по приватному сектору. Внаслідок влучання зруйновано два будинки та пошкоджено більше 10-ти. Наслідки бачив Сергій Вендін.

Майстри нашвидкуруч зашивають пошкоджені віконні рами у будинку Марка. Чоловік поїхав у справах, а за годину від родичів дізнався про приліт ракети неподалік його будинку.

Марко, постраждалий:

Даху немає в обох домах, стекол немає в обох домах, ну, і все. Вдома були бабуся та дідусь. Вони живі, все добре. Собака теж жива.

На місці влучання величезна вирва. Ракета впала біля сусіднього будинку. Його вже навряд чи вдасться відновити. А сусідам наслідки чергового терористичного акту росіян доведеться ліквідовувати не один день.

Марко, постраждалий:

Я залишусь тут, а сім'я поїде на квартиру. Охороняти, далі з цим усім розбиратись. Я не знаю скільки це ще продовжиться. Бажаю росіянам у новому році від чуми здохнути.

Внаслідок удару постраждали четверо людей, з-поміж них - вагітна жінка та дитина. 14-річну дівчинку у важкому стані доправили до реанімації. Стан інших поранених не викликає у медиків занепокоєнь.

Сергій Вендін, кореспондент:

Міська влада для постраждалих організувала тимчасовий пункт обігріву. Він пересувний, знаходиться у цьому автобусі.

Володимир, водій:

Сколько надо - до утра, до вечера стоять, людям помогать, обогревать.

На місці працюють співробітники поліції, які документують черговий злочин рашистів.