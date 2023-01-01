Четверо людей постраждали через ракетний удар по Запоріжжю [ Редагувати ]
Четверо людей постраждали через ракетний удар по Запоріжжю. Серед поранених вагітна жінка та 14-річна дитина. Ракета вдарила по приватному сектору. Внаслідок влучання зруйновано два будинки та пошкоджено більше 10-ти. Наслідки бачив Сергій Вендін.
Майстри нашвидкуруч зашивають пошкоджені віконні рами у будинку Марка. Чоловік поїхав у справах, а за годину від родичів дізнався про приліт ракети неподалік його будинку.
Марко, постраждалий:
Даху немає в обох домах, стекол немає в обох домах, ну, і все. Вдома були бабуся та дідусь. Вони живі, все добре. Собака теж жива.
На місці влучання величезна вирва. Ракета впала біля сусіднього будинку. Його вже навряд чи вдасться відновити. А сусідам наслідки чергового терористичного акту росіян доведеться ліквідовувати не один день.
Марко, постраждалий:
Я залишусь тут, а сім'я поїде на квартиру. Охороняти, далі з цим усім розбиратись. Я не знаю скільки це ще продовжиться. Бажаю росіянам у новому році від чуми здохнути.
Внаслідок удару постраждали четверо людей, з-поміж них - вагітна жінка та дитина. 14-річну дівчинку у важкому стані доправили до реанімації. Стан інших поранених не викликає у медиків занепокоєнь.
Сергій Вендін, кореспондент:
Міська влада для постраждалих організувала тимчасовий пункт обігріву. Він пересувний, знаходиться у цьому автобусі.
Володимир, водій:
Сколько надо - до утра, до вечера стоять, людям помогать, обогревать.
На місці працюють співробітники поліції, які документують черговий злочин рашистів.
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