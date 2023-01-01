Миколаїв - місто, яке росіяни дуже мріяли захопити, але не спромоглися

І місто, яке ворог з першого дня випробовує на міць. Місто, яке росіяни дуже мріяли захопити, але не спромоглися. Як Миколаїв тримає оборону з лютого?

Про це наші кореспонденти розпитали голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма. А ще - про його популярність, подушки з його зображенням та про його мрії.