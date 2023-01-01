З 1 січня Хорватія перейшла на розрахунки в євро. Таким чином балканська країна стала 20-м членом єврозони.

З 1 липня 1995 року грошовою валютою Хорватії була хорватська куна (1 куна - 0,13 євро). Вона продовжить своє ходіння до 14 січня, після чого її припинять приймати у розрахунках.

Для зручності громадян до кінця 2023 року цінники вказуватимуться в обох валютах - і в євро, і в кунах. Поміняти ж куну на євро можна за курсом 7,5345 куни за 1 євро.

Також з 1 січня Хорватія стала 27 країною Шенгенської зони. Вступ країни до Шенгенської зони означає, що за візою цієї країни можна здійснювати поїздки до інших країн Шенгену. Крім цього, громадянам Хорватії буде доступний безвізовий режим ЄС з США та Канадою.

До 2023 року з хорватською візою можна було їздити лише до Болгарії, Кіпру та Румунії.