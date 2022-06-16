Єврогрупа схвалила вступ Хорватії до європейської зони з 1 січня 2023 року. Про це повідомляється на сайті Єврогрупи.

Міністри погодилися з позитивною оцінкою Європейської комісії та Європейським центральним банком виконання Хорватією критеріїв конвергенції. У рекомендації пропонується, щоб Хорватія запровадила євро з 1 січня 2023 року.

Схвалення Єврогрупи - перший крок у процесі ухвалення Радою ЄС правових актів, які дозволять Хорватії стати членом єврозони та скористатися перевагами використання європейської валюти.

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За словами голови Єврогрупи Паскаля Донох'ю, Хорватія стане 20-м учасником єврозони. Він наголосив, що країна виконала всі необхідні умови для переходу на євро.

З 1 липня 1995 року грошовою валютою Хорватії була хорватська куна (1 куна - 0,13 євро).

Нагадаємо, що Хорватія має намір ветувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.