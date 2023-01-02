До тимчасово окупованого села Урзуф, що знаходиться під Маріуполем, прибули мобілізовані росіяни разом із технікою.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенка у Telegram.

"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Ті, кого начебто вже як місяць немає. Усі покликані нещодавно. Після прибуття в ППД (пункт постійної дислокації - ред.) одразу ж зайнялися пошуком "боєкомплекту" для основної зброї. Горілки. Зі змінним успіхом", - розповів Андрющенко.

За його словами, до Урзуфа також перекинули близько семи російських танків старої модифікації.