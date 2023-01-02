OSINT-розслідувач Бенджамін Пітет опублікував супутникові знімки зруйнованого внаслідок удару ПТУ у Макіївці Донецької області, в якому було облаштовано базу окупантів. Про це повідомляється у Twitter Бенджаміна Піттета.

Фотографії зроблено супутником компанії Planet Labs. Згідно з опублікованими кадрами, будівля училища внаслідок ракетного удару повністю зруйнована, а частина уламків будівлі обсипалася на дорогу, яка веде до ПТУ.