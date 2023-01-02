Руйнування бази окупантів у Макіївці: з'явилися супутникові знімки [ Редагувати ]
OSINT-розслідувач Бенджамін Пітет опублікував супутникові знімки зруйнованого внаслідок удару ПТУ у Макіївці Донецької області, в якому було облаштовано базу окупантів. Про це повідомляється у Twitter Бенджаміна Піттета.
Фотографії зроблено супутником компанії Planet Labs. Згідно з опублікованими кадрами, будівля училища внаслідок ракетного удару повністю зруйнована, а частина уламків будівлі обсипалася на дорогу, яка веде до ПТУ.
Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqt pic.twitter.com/XxRgVTFtNT— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023
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