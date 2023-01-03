Майже весна: погода здивує українців 3 січня [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні, 3 січня, очікується тепла погода, яка явно випадатиме із зимового "сценарію".
"Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман", - йдеться в повідомленні.
Вітер - південно-західний,з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
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