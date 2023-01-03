Російські окупанти обстріляли в ніч проти 3 січня дві територіальні громади Дніпропетровської області, для атак використовуючи РСЗВ "Ураган" та важку артилерію.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини… Двічі за ніч район зазнав атак російських "Ураганів" та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду", - розповів чиновник.

На щастя, внаслідок ворожого вогню по населених пунктах ніхто з місцевих жителів не постраждав.

На місці працюють представники ДСНС, які на уражених територіях з'ясовують наслідки атак противника.

"В інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій", - додав глава ОВА.