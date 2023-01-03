Більше і глибше! Прогнози щодо несподіваних вибухів на території країни-агресорки оприлюднив керівник української розвідки.Чи не щодня в новинах з'являються повідомлення про нові випадки бавовни. Так, напередодні неспокійно було поблизу Воронежа та в окупованому Криму.

Що ж стає причиною вибухів та чи є в росії території, гарантовано захищені від таких нещасних випадків - розкажемо далі.

Да, точно не салюты. Это что это сбивают? Это ПВО похоже.

Це аматорське відео у Криму знято кілька днів тому. До вибухів над окупованим українським півостровом жителі вже, здається, починають звикати. Ось і напередодні так званий "губернатор" Севастополя повідомив про нібито збиття безпілотників над морем.

А це вже звук "бавовни" у Воронезькій області біля аеродрому Балтимор. За версією влади, там буцімто поцілили в розвідувального дрона. І росіяни налякані, бо повідомлення про вибухи і сирени протиповітряної тривоги охоплюють дедалі ширшу географію рф.

Дійшло до того, що новорічної ночі у повну готовність було приведено ППО над москвою.

Не дивно, адже наприкінці грудня, "бавовна" розцвіла на аеродромі стратегічної авіації "Енгельс" та в Дягілево.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Дійсно, стратегічний об'єкт, 800 кілометрів, щось залітає, наносить удар по стратегічній авіації, виводить зі строю велику кількість літаків - ну це таке собі фіаско рівня нокауту.

Високу врожайність "бавовни" у росії експерти пояснюють тим, що її ешелонована ППО на сьогодні фактично втратила ланку захисту малого радіусу дії, що вловлює малогабаритні об'єкти. З двох з половиною сотень найсучасніших російських комплексів Панцир-С1 та Тор-М2 у боях проти України знищено третину.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Окрім цього фактично половина усіх комплексів зараз знаходиться в зоні бойових дій для прикриття передової. Отже, коли ми кажемо про невеликий предмет, малогабаритний, який зненацька з'являється десь в повітряному просторі російської федерації, більшість комплексів, які там зараз знаходяться, вони його не бачать.

Разом з тим українські військові мали змогу вивчити трофейні комплекси та розробити механізми радіоелектронної боротьби. А також постійно шукають, як поліпшити протидію ворожим обстрілам.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Головне знайти ці алгоритми протидії. У росіян з цим проблеми, тому що вони відпрацьовують стандартні сценарії. А хтось, знову ж таки хтось, постійно експериментує. Саме експерименти та ефект неочікуваності - вони мать також дуже важливий вплив на таке поняття, як ефективність прориву протиповітряної оборони.

Тим часом очільник української розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю американським журналістам натякнув, нудно росіянам найближчим часом точно не буде.

Думаєте буде більше? - Так. - Всередині росії? В глибині? - Глибше і глибше. - Як щодо Криму? - Крим - це частина України. Ми можемо застосовувати будь-яку зброю на нашій території.

Тож після місяців війни, яка, за словами кремля, йде по плану, жителів росії привчають до думки, що і їм доведеться відчути на собі наслідки обстрілів та бомбардувань. У країні перевіряють бомбосховища та підвали.

Темновато, грязно, пауки и даже пахнет канализацией. Но здесь не обязательно жить, просто какое-то время пересидеть при черезвычайной ситуации.

А жителі росії з українського прикордоння уже намагаються покинути домівки, які перестали бути затишними.

Раїса Лучгикова, жителька росії:

Очень страшно. Мы же все вот такие скажем - не зрелых, но увядших лет. Но все решили, что нужно собраться и думать, что еще как-то пожить хочется.

Та чи залишилися в росії, яка повітряним терором перетворила на пекло життя мільйонів українців, безпечні регіони для її громадян? Наприкінці року американське видання "Файненшнл Таймс" опублікувало власний інсайд про те, що незабаром ЗСУ зможуть вражати військові цілі будь-де в росії. При цьому журналісти відзначили, що і без західного обладнання Україна показала - здатна завдавати дальніх ударів, адже одна з цілей була "всього за 160 км від москви".