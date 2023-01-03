Роботи з розбору завалів на місці одразу кількох будинків тривають у Миколаєві. Після влучання російської ракети у житловий квартал, зруйновано майже пів вулиці приватного сектора. На місці побували наші колеги.

Приватний сектор Корабельного району. На вулиці зібралися всі сусіди. Тривають роботи з відновлення будинків.

Пані Лариса власниця будинку, що став епіцентром вибуху. Жінка розповідає про наслідки руйнування.

Лариса Грицюк, жителька Миколаєва:

Взагалі з того, що залишилося, залишилася тільки коробка від будинку, а крім того, на моєму приміському маєточку, невеликому, присадибній ділянці, була альтанка, яку тут своїми руками зробив чоловік. Там повністю зруйновано вугол. Всі вікна відсутні, там завал. Всі каміння вигрібалися з відтіля. Будинки там не має ні вікон, ні дверей. Тут точно так же немає, вікон, двері всі зірвані, скло по всій хаті. Криша була провалена, дуже швидко опускалися в низ, тому було прийнято рішення зняти її, щоб вона взагалі не провалила потолок у цьому будинку.

Жінка залишилася живою тільки через те, що вийшла до сусідки, а ось її чоловік ледве вижив. Уламками скла йому понівечило тіло,

Оце ж вікно. І це через вікно на углу получається дірка, снаряд упав чи ракета і воно ж вибило сюда. І він же лежав ось тут. Ось як раз лампа. Він каже, що єдине, що гух і дуже великий удар в обличчя і він не зрозумів, що це і побачив уламки вікна уже лежать. Тут як його стукнуло він почав повзти і це бачите перше це кров, тут було сильно велика калюжа і він повз. І коли він виповз на вулиці, то він втратив багато крові і каже, що просто в нього вже відказали ноги.

В епіцентрі вибуху опинився й будинок пана Сергія.

Сергій, житель Миколаєва:

Ви що не бачите, які ушкодження. Жить немає де і не знаю як його восстанавливать. І внутрі всьо побито. Вот тут взрив, а я був 6 метров от нього, ну я виповз, собака тільки на другий день виповз. Горить їм в аду синим пламенем, а вообще это, это не люди. Это твари из тварей.

Денис, житель Миколаєва:

Дедушка находился в момент прилета в туалете. По его словам, сложно было выползти. Говорит оглушен был, контузия. Ну я вообще не представляю как это? Стены ходуном пошли, ничего тут. Мне кажется все под снос будет.

За словами військових рашисти поцілили ракетою Іскандер. Тоді поранення отримало семеро людей. Пані Аліса одна з них.

Аліса Фролова, жителька Миколаєва:

Все, що пам'ятаю, то це така величезна вспишка, такого світла. Удар сильний по голові, впала на підлогу, відповіла до стіни і почала молитися Господу. За нами приїхала швидка допомога, мене госпіталізували. Мені зашили лоб. Зашили від брови до закінчується ось тут. Зашили мені ось тут підборіддя, і зашили палець.

Вибуховою хвилею зачепило пів вулиці. Люди залишилися без дахів, вікон, дверей та з понівеченими стінами. Дмитро та Василь, вже латають свій будинок.

Дмитро та Василь:

Да кришу делаєм, меняєм. Вони позашивали все окна, потому, что ничего нет - ни окон, ни дверей, все восстановили. Пытаемся восстановить. Пока снаружи делаем. Нужно хоть пленкой накрыть, что б дождь не пошел. Потом внутри. Там не смотрели там не потолков нет, ничего. Все повіносило. Пока так.

Деякі будинки залишилися без світла та газу.