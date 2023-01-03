У вівторок, 3 січня, у Волинській області дитяча прогулянка закінчилася трагедією - троє хлопчиків провалилися під лід, один з них загинув. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Близько 14:15, у місті Нововолинськ троє дітей 2010-2012 року народження перебували на кризі місцевого кар’єру на відстані 25 метрів від берега. Внаслідок розлому криги одна дитина потонула, її тіла підняли до берега рятувальники.

Двох дітей з крижаної води врятували фахівці ДСНС. З діагнозом переохолодження їх госпіталізували до лікарні.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням. Щоб не гаяти час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки.

Рятувальники попереджають, що за відсутності морозної погоди крига на водоймах наразі вкрай тонка та небезпечна. Виходити на лід категорично заборонено! Особливо важливо це пояснити дітям, які наразі перебувають на канікулах.