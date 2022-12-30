Ознак формування ворожих наступальних угруповань у білорусі не виявлено - звітують у нашому Генштабі. А керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляє, що не бачить жодних ознак підготовки вторгнення з боку білорусі. Однак росія - не припиняє своїх маневрів - й надалі накопичує там свої війська і техніку. Чим активніше вони це роблять - тим інтенсивніше тренуються українські підрозділи Сил оборони у прикордонні. Як це відбувається на Волині? Мої колеги - розкажуть.

Збираються, збираються. Ну і говорять, я ж не знаю як там воно, ну говорять, що і там стоять, і там стоять.

Про те, що в білорусі ворог стягує техніку та військових, у цьому прикордонному волинському селі місцеві добре знають.

Любов, жителька прикордонного села:

Страшно. Саме то нам. А діти? За дітей страшно. Надіємось, що все буде добре.

Проте покидати свої домівки і на десятий місяць війни охочих мало. Люди готуються до новорічно-різдвяних свят. Чоловіки ще й до оборони.

Віталій, житель прикордонного села:

Захищатися - не ховатися. Ну так. Ну в більшості всі, всі даже серед хлопців говорять так. Ну всі так позитивно настроєні. Куда ж ми поїдемо та й дом зараз покинути - не покинеш.

А ще селяни спокійні, бо знають, що їх захищають військові. Від початку війни вони з позицій не сходять.

Загроза реально наростає, скупчення військ противника збільшується на території білорусі - ми до цього готуємося.

Наші захисники готуються гідно зустріти противника. Тренуються постійно.

Ворон, боєць волинської бригади тероборони:

Двіж відбувається, а що в них на розумі ніхто не знає. Підуть - не підуть, Можливо гуглять - бачать втрати, тому і не йдуть, чекають погодних умов, а скажемо так: нам Бог дав таку землю, тут ми самі, якщо не знаєш стежки, можна провалитися і не пройти, а противнику це буде набагато важче.

За легендою навчань - окупанти таки прорвалися через кордон та засіли у найближчому селі.

Андрій, боєць Волинської бригади тероборони:

Роль мого підрозділу виявити позиції противника навести туди артилерію скорегувати дії підрозділів, які йдуть на зачистку та штурм населеного пункту.

Наша техніка висувається на позиції. Готовність до бою - миттєва. Владислав з побратимами залягли у снігу. Їхнє завдання - вистежити диверсійно-розвідувальні групи.

Владислав, боєць Волинської бригади тероборони:

Відкрита місцевість. Сидячи буде погано - буде високий силует, але лежачи - моя фігура максимально низька і менше шанси, що по мені попадуть.

Бійці контрдиверсійного підрозділу блокують населений пункт з усіх боків.

Населений пункт умовно визволяють підрозділи усіх силових структур Волині. Тероборонівці, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники відпрацьовують спільні дії на випадок вторгнення ворога.

Віталій Ковальчук, заступник керівника Гу Національної поліції у Волинській обл.:

Після проходу військ сил оборони заходять підрозділи поліції й проводять стабілізаційні заходи щодо встановлення можливих осіб, які надавали допомогу ворогу, можливих ДРГ, які залишилися на деокупованій території. Виявляють ворога. Якщо виникає якась загроза, вступають в бій.

Оборонці добре оснащені різною зброєю та технікою. Цю бойову розвідувально-дозорну машину волинські бійці самі переобладнали - замінили більшість радянських деталей та встановили новітнє озброєння.

Сергій, боєць Волинської бригади тероборони:

Заводських дверей тут не передбачено, а в умовах теперішньої війни - це дуже актуально. Можливо ще перевезення десанту. Додатково встановлений крупнокаліберний кулемет, що значно підвищує боєздатність цієї машини. Плюс прохідність.

Свою БРДМ бійці назвали "вовкулакою".

Всім привіт (сміється) і мамі, і мамі теж. Наш каратист кулеметник.

Позивний "Дєд", боєць Волинської бригади тероборони:

Тут стоїть два кулемета. Один 7,62 ПКТ марка, а другий 14,5 калібр крупнокаліберний танковий. Якщо БТР, то може й насквозь.

Керує розвідувальною машиною боєць з позивним "Дєд". Чоловік воював на сході - нині охороняє північ України. Олександр запевняє - до зустрічі ворога Волинь готова.