Понад 300 медичних закладів Харківщини пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Це заклади різного рівня - від амбулаторій до районних лікарень. Вони або знищені, або пограбовані та потрощені. Втім, щойно українські оборонці звільняють території, влада береться за відновлення медичних установ.

Так, уже завтра двері для пацієнтів відчинить Балаклійська лікарня. Докладніше про неї розкажемо далі.

Дев'ять місяців ця лікарня не бачила пацієнтів. Будівлю балаклійського медзакладу окупанти зайняли ще у квітні. Тут вигідні позиції, бо поруч - ліс. Тож пацієнтів і лікарів буквально викинули. Облаштували тут собі казарму та склад боєприпасів. Ось такою побачили свою лікарню медики після звільнення Балаклії.

Олена Коновалова, в.о. завідувачка аптеки:

Все було забруднено, все було розкидано. Зламані не тільки вікна, двері, а й стіни. Саме необхідне, все, що можна було вкрали. Моторошно розповідати, тому що дуже це психологічно важко словами розповідати все це. Що творилося.

Бруд та руїна. Обписані стіни. З вересня медики тут все мили та вичищали...

Тут такого наробили ми ледве прибрали. І двері повибивані, і замки. І повний жах вони тут жили і тут були кроваті дивани одіяло, простинь і бруд все було на полу.

З жовтня тут почався ремонт. Бо дитяче та діагностичне відділення - були зруйновані прямими влучанням снарядів. І ще окупанти викрали та розбили все обладнання. Тепер потроху збирають нове.

Це нам дали новий апарат УЗД, бо старий, його вкрали, все вкрали. Все, що можна, вони вкрали кардіографи, УЗД. Енцефалографія, реобаза, ноутбуки, комп'ютери - все це було винесено.

Це в нас кабінет електрокардіографії, ми готові до прийому хворих.

Обладнання дає держава та благодійники.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Щодо коштів, то це біля 200 млн обласного бюджету на медичне обладнання ну і відповідні кошти резервного фонду. Ми ще підраховуємо остаточну цифру, тому що роботи ще тривають. І це лише перший етап. Тому що в нас є ще інфекційне відділення пологове відділення Все медичне обладнання було розграбоване ми навіть знаходили його у місті куп'янську звільненому місті куп'янську.

До війни тут працювали 600 медиків. Зараз їх намагаються повернути.

Марина Руденко, директор Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні:

Ми дзвонимо намагаємося повертати з екранів телевізора, говоримо повертатися, будемо жити, будемо працювати. Кому є де жити, у кого не зруйноване житло будь ласка, повертайтеся. Будемо разом відроджувати та продовжувати нашу діяльність в нашій лікарні. Рівно 70% лікарів повернулося. Троє наших лікарів - це три чоловіки, два хірурги та анестезіолог в лавах Збройних сил України. Чекаємо на перемогу, чекаємо на повернення наших колег.

Завтра прийдуть перші пацієнти. Відкриються сім відділень. Через тиждень привезуть томограф.

Марина Руденко, директор Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні:

Був знешкоджений окупантами. - Вони його вкрали? - Ні, його красти неможливо, він багато важить, вони його зіпсували. Причому так, що його не вдалося відремонтувати. Бо відтеля була витягнута сама дороговартісне та важлива його частина.

Наступною планують відновити ізюмську лікарню. Коли припиняться обстріли - візьмуться за ремонти в Куп'янському медзакладі.