Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.

Про це повідомляє він в Telegram.

"Маріуполь. Січень 2023. Лівобережний район. Бульвар Меотиди. Був. Тепер - лише спогади та чорна пляма пустоти на мапі Маріуполя. росія - це руїна та нищення. Вбивство та крадіжки. Вкрадене життя тисяч", - написав під відео Андрющенко.