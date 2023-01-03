Як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто Маріуполь (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.
Про це повідомляє він в Telegram.
"Маріуполь. Січень 2023. Лівобережний район. Бульвар Меотиди. Був. Тепер - лише спогади та чорна пляма пустоти на мапі Маріуполя. росія - це руїна та нищення. Вбивство та крадіжки. Вкрадене життя тисяч", - написав під відео Андрющенко.
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