У вівторок увечері, 3 січня, у російських містах Ростов-на-Дону та Курськ пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, на північ від центру Ростова близько пів години тому схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі.

Попередньо у місті працює ППО. Офіційних коментарів про те, що сталося, поки що немає.

Водночас у Курську в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи. Офіційної інформації поки що також немає.