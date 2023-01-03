Працює ППО: у росії пролунали сильні вибухи (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок увечері, 3 січня, у російських містах Ростов-на-Дону та Курськ пролунали сильні вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За повідомленнями місцевих жителів, на північ від центру Ростова близько пів години тому схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі.
Попередньо у місті працює ППО. Офіційних коментарів про те, що сталося, поки що немає.
Водночас у Курську в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи. Офіційної інформації поки що також немає.
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