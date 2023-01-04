У Краматорську від ракетного обстрілу постраждав енергетик ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

3 січня окупанти завдали по Краматорську ракетного удару, через що під час виконання ремонтних робіт постраждав працівник ДТЕК Донецькі електромережі.

Його відправили до лікарні, компанія подбає про необхідне лікування.

"Робота енергетика зараз небезпечна, як ніколи, але ми продовжуємо тримати енергетичний", - сказано у повідомлені.