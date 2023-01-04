Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко міг не складати тести на коронавірус перед його зустрічами з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомляє "Медуза".

Так, нещодавно білоруські хакери, які називають себе "Об'єднаним штабом опору", повідомили про злом медичного центру управління справами президента Білорусі та оприлюднили результати ПЛР-тестів на COVID, нібито отримані Олександром Лукашенком та його сином Миколою.

Хакери виклали в одному з Telegram-каналів понад 70 файлів, які є електронними варіантами довідок про ПЛР-тестування, на ім'я Олександра та Миколи Лукашенка.

Кожен тест має QR-код, при переході яким відкривається офіційний сайт медичного центру управління справами президента Білорусі, де показана така ж довідка. Її можна завантажити у форматі PDF.

Довідки про тестування охоплюють період із квітня 2021 року до кінця грудня 2022 року. Майже всі результати тестів було видано перед зустрічами Лукашенка з путіним. При цьому до вересня 2021 року Лукашенку для зустрічі з російським диктатором було достатньо одного тесту, а після цього знадобилося два і більше.

Також довідки видавалися сину Лукашенка Миколі. Мабуть, батько брав його з собою на більшість зустрічей із путіним. Проте офіційно про це не повідомлялося.

Аналіз документів показує, що довідки містять низку не стикувань. Наприклад, у результатах тестів Лукашенка зустрічаються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).

Крім того, Лукашенко нерідко отримував довідки зі своїм сином за один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу та видачі документа залишався незмінним.

У багатьох довідках збігаються час тестування та час видачі довідки, хоча для отримання результату тесту ПЛР потрібен час. Щонайменше в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.

Таким чином, "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не складати ці ПЛР-тести.