Коли чекати морози: синоптик дав прогноз [ Редагувати ]
Для українських синоптиків аномальне потепління посеред зими не стало несподіванкою. А похолодання прийде вже з 7 січня.
Про це повідомляє директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
"Для нас це було очікувано. Зараз уже такі кліматичні зміни відбулися в Україні, що іншого варіанту розвитку ситуації не могло бути", - сказав він.
За його словами, наразі періоди потепління чергуються з короткочасними періодами похолодань, переважно невеликих, але періоди потепління дуже потужні.
За даними Кульбіди, вже 7 січня почнеться невелике похолодання.
"Воно охопить територію північних, центральних, північно-східних областей України. Найбільш відчутно буде на північному сході, де температура може знижуватись до 10-15 градусів морозу", - сказав він.
Стосовно Києва, то за словами синоптика, термометри покажуть десь 8-10 градусів морозу протягом двох ночей. А вже з 11 січня знову варто очікувати потепління.
по темі
Незабаром настане Новий рік, після якого аномальна зима в Україні продовжиться
У Києві на Новий рік не очікується тріскучих морозів
Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікуються сніг, дощ та сильний поривчастий вітер
У вівторок, 27 грудня, в кількох регіонах країни очікується суттєве погіршення погодних умов
За прогнозами синоптиків, січень стане справжньою погодною аномалією для України