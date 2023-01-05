Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив розформувати місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових.

Про це повідомляє офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік в ході брифінгу.

"Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події", - зазначив Дюжаррик.

За його словами, причиною такого рішення генсека ООН є те, що місія не отримала необхідних гарантій безпеки від обох сторін.

"Ми не відчули, що отримали їх та не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому", - додав він.