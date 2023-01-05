Нові деталі та терміни постачання в Україну бойових машин піхоти Marder та Bradley, а також батареї Patriot з Німеччини та США будуть озвучені завтра, 6 січня.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Особливо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену (президенту США Джо Байдену - ред.) та канцлеру Шольцу (канцлеру ФРН Олафу Шольцу - за рішення посилити нашу оборону, дуже важливе рішення. Будемо мати ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку - це справді велика перемога для нашої держави. Усі деталі та терміни будуть завтра - після моєї розмови з паном канцлером", - наголосив глава держави.