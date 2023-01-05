Зеленський про нову зброю від США та Німеччини: деталі та терміни будуть завтра [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Нові деталі та терміни постачання в Україну бойових машин піхоти Marder та Bradley, а також батареї Patriot з Німеччини та США будуть озвучені завтра, 6 січня.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Особливо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену (президенту США Джо Байдену - ред.) та канцлеру Шольцу (канцлеру ФРН Олафу Шольцу - за рішення посилити нашу оборону, дуже важливе рішення. Будемо мати ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку - це справді велика перемога для нашої держави. Усі деталі та терміни будуть завтра - після моєї розмови з паном канцлером", - наголосив глава держави.
по темі
Президент Володимир Зеленський підбив підсумки року, що минає, і привітав українців з прийдешнім 2023-м
Російські війська можуть вдатися до новий ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята
Українська військова розвідка постійно стежить за російською ядерною зброєю та її переміщенням, а всі місця зберігання також відомі
У п'ятницю, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Російські окупанти можуть спробувати завдати ще одного ракетного удару по Україні до кінця 2022 року