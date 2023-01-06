В "Укренерго" показали унікальне відео зруйнованого енергооб‘єкту [ Редагувати ]
В "Укренерго" показали унікальне відео зруйнованого енергооб‘єкту. Про це повідомляє ДТЕК,
Ця підстанція відповідала за електропостачання сотен тисяч українців. Саме тому ворог нещадно раз за разом атакував її, щоб залишити всіх нас без світла. І таких об’єктів, на жаль, багато по всій країні.
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