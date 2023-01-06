У Флориді під час зйомок реп-кліпу поранили 10 людей [ Редагувати ]
В американському штаті Флорида біля ресторану The Licking у місті Майамі-Гарденс сталася стрілянина, внаслідок якої десять людей отримали поранення. За даними місцевого видання WSVN, інцидент стався під час зйомок музичного кліпу реп-виконавця French Montana.
Один з рятувальників заявив:
Загалом у нас було десять (жертв нападу - ред.). Четверо самостійно дісталися лікарні, шістьом пораненим надали допомогу на місці події.
Факт стрілянини виданню підтвердили у поліцейському департаменті міста, відмовившись уточнювати деталі того, що сталося через незавершеність розслідування.
Як розповів Сед Могул, який представився свідком події, він вийшов із The Licking, щоб подивитися за зйомками кліпу French Montana. Пізніше він помітив, як у людини, яка перебувала у натовпі біля закладу, вкрали годинник і гаманець, після чого пролунали 13-15 пострілів.
Сам репер інформацію про перестрілку не коментував і нічого у соцмережах не публікував.
Репер French Montana
Нагадаємо, у листопаді в боулінг-клубі в Х'юстоні застрелили репера Takeoff.
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