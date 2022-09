Щонайменше 19 людей у ​​штаті Флорида стали жертвами урагану "Іен", який прийшов на Східне узбережжя США, повідомляє CNN.

У п'ятницю, 30 вересня, ураган досягне Південної Кароліни. Синоптики прогнозують штормовий вітер і повені, повідомляє Palm Beach Post.

Президент США Джо Байден 24 вересня запровадив у Флориді режим надзвичайної ситуації. Через погодні умови понад 2,6 млн будинків і підприємств у штаті залишилися без електрики.

У Центрі спостереження за ураганами США повідомили, що швидкість вітру сягала 169 км/год. Губернатор Флориди Рон Десантіс назвав заподіяну ураганом шкоду "історичною", а Байден вважає, що "Іен" може стати "найсмертоноснішим ураганом в історії Флориди".

I got an aerial tour of Fort Myers beach. Most of it will need to be completely rebuilt. pic.twitter.com/9WgZJdXnfm